Шестой профессиональный микрофинансовый бизнес-форум MFO Russia Summit 2019 состоится 18 сентября в Москве, в Центре международной торговли.

MFO Russia Summit — крупнейший профессиональный форум о бизнесе, прибыли и технологиях в микрофинансах. Единственный форум в микрофинансировании, имеющий статус независимого и традиционно собирающий более 300 участников, представителей всей отрасли. В программе сентябрьского форума будет три потока: «Бизнес», «Технологии», «Бухгалтерия».

За годы работы MFO Russia Summit стал форумом-медиатором, на площадке которого встречаются представители все трех СРО, компании и эксперты отрасли для профессиональной глубокой оценки ситуации, обсуждения сценария трансформации отрасли, открытого обмена опытом, идеями и мнениями о возможностях рентабельной работы микрофинансовых компаний, правильного выбора стратегии бизнеса в среднесрочной перспективе на два-три года.

В первой стратегической сессии будут подняты векторные вопросы отрасли: регуляторные риски МФО от резервов до нормативов, прогнозы в разрезе сегментов и долей рынка, расчет предельной долговой нагрузки и новый порядок расчета резервов, реалии рынка микрофинансирования в условиях надзора Банка России в 2019 году, обзор предстоящих изменений и надзорных требований: от запрета выдачи займов под залог жилья до повышения требований к информационной безопасности. Будет представлен рэнкинг компаний по итогам первого полугодия 2019 года.

Вторая сессия форума — управленческая inside-сессия «Микрофинансовый бизнес: стратегии развития vs стратегии выживания». Собственники и директора компаний в острой и конструктивной дискуссии обсудят:

Какие направления в микрофинансировании «выстрелят» в ближайшем будущем?

Какие точки роста остались в микрофинансировании и нужна ли МФО диверсификация доходов?

Как сохранить показатели доходности при действующих «Правилах Х»? Как зарабатывать на рынке PDL?

Выбор управленческой стратегии в разрезе сегментов, ниш, бизнес-моделей и коллабораций.

Поиск новых и/или тщательная работа с текущими клиентами?

Клиент: развиваем своего или ищем нового? Стратегия увеличения чека и развития сервисов.

Новые идеи и технологии привлечения клиента.

Цифровое МФО: во что начать инвестировать? Перспективные технологии для МФО в эпоху «цифры».

Трек «Бизнес» собирает владельцев и директоров МФО, директоров по развитию, рискам, финансам и маркетингу. Обсуждаемые вопросы и кейсы компаний: законодательная и стратегическая трансформация отрасли, финансовая интеграция, поиск инвестиций, управление рисками, проблемы корпоративного управления, рентабельные бизнес-модели и финансовые продукты, возможности снижения расходов компаний.

Трек «Технологии» — это специальное пространство, где в формате мастер-классов, product-сессий и демонстраций будут представлены технологии, подходы, платформы, инструменты, инновационные решения для МФО: анализ больших данных, интеллектуальные технологии, автоматизация, моделирование систем скоринга, маркетинг, платежные инновации, прогнозные системы, антифрод-решения.

Трек «Бухгалтерия» — восьмичасовая практическая программа для бухгалтеров и финансовых директоров МФО.

К участию в форуме приглашены представители Банка России, Минфина, Федеральной налоговой службы.



Организатор саммита — компания Conglomerat, профессиональный организатор бизнес-мероприятий в финансовом секторе.

Подать заявку на участие можно на сайте форума.

