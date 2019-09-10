Сбербанк инвестировал 12 млрд рублей в строительство многофункционального комплекса «Царев сад» на Софийской набережной напротив Кремля. Об этом журналистам во вторник сообщила руководитель проекта Ксения Жданова.

«Объем инвестиций в проект — 12 миллиардов рублей. Инвестор — Сбербанк», — сказала Жданова.

Как следует из материалов к презентации, это совокупный объем инвестиций, в том числе затраты на реконструкцию. Комплекс включает в себя отреставрированные особняки Кокоревского подворья XIX века.

В материалах также говорится, что общая площадь комплекса составит 86 тыс. кв. м, в его состав войдет часть с апартаментами (19,4 тыс. кв. м), коммерческие помещения (18,3 тыс. кв. м), а также офисы, ресторан, четырехуровневый паркинг и помещения свободного назначения.

Застройщиком проекта выступает «дочка» Сбербанка «Сбербанк Капитал», генеральным подрядчиком — Alpine.