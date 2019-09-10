• Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть. С середины 2019 года госдолг в широком понимании стал меньше, чем ликвидные активы «расширенного правительства». Иными словами, если бы России вдруг понадобилось немедленно погасить все свои долги, это можно было бы сделать за счет одних только депозитов государственных органов в Центральном банке и коммерческих банках. По словам экспертов, отсутствие у России чистого долга отражает ее уникальность среди рынков развивающихся стран.

• Роботы могут занять половину рабочих мест россиян. Компетенции 45,5% работников от среднесписочной численности работников в России к 2030 году будут неактуальны, и им придется либо уйти с рынка труда, либо переобучаться. Такие выводы представлены в исследовании РАНХиГС. По мнению его авторов, «рискам цифровизации и автоматизации» будут подвержены 20,1 млн человек. Вероятным решением проблемы может стать введение налога на роботов или переход на четырехдневную рабочую неделю. Ситуация может стабилизироваться и без вмешательства государства, считают эксперты, поскольку процесс будет растянут во времени.



• Банкам разрешили не пересчитывать в худшую сторону показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков в случае, если при реструктуризации кредита их положение улучшается. Регулятор внес соответствующие изменения в свои указания, сообщают СМИ. Банку не придется создавать дополнительные резервы по этим ссудам, и процедура изменения условий по ним станет возможной. Правило будет применяться для займов наличными, жилищных кредитов с господдержкой, образовательных ссуд и в случае ипотечных каникул. При этом нововведение не решает проблемы рефинансирования кредитов, из-за которых ПДН клиента может ухудшиться, что повлечет рост нагрузки на банк и подорвет его устойчивость.



• Оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) тестирует несколько крупных магазинов, однако пока с помощью ее нельзя получить деньги назад в случае отказа от товара. Но магазины могут совершить возврат другими способами, а в перспективе — перечислять деньги через СБП отдельной операцией. Представители ЦБ и Национальной системы платежных карт обещают, что к массовому запуску оплаты покупок через СБП опция возврата средств появится.