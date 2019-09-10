Промсвязьбанк открыл 10 сентября новый, восьмой по счету дополнительный офис в Нижнем Новгороде — «Завод ГАЗ», сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение расположено по адресу: пр-т Ленина, д. 111.



В новом офисе клиентам будет доступен полный спектр финансовых услуг, в том числе открытие счета и вклада, получение кредита, кредитной карты и др.

«Расширение филиальной сети повысит доступность передовых финансовых услуг для населения, будет способствовать дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса в регионе за счет усиления финансовой и консультационной поддержки компаний, даст возможность упрочить взаимоотношения банка с региональными предприятиями ОПК», — говорится в сообщении банка.

