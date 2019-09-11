В России официально распадался 621 брак на тысячу заключенных союзов в январе — июле 2019 года, в том же периоде 2018-го этот показатель был на 12% больше, зафиксировал Росстат. Одной из причин неожиданного укрепления института семьи может быть снижение реальных доходов граждан, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

В первые семь месяцев 2019 года на 1 тыс. россиян приходилось 3,2 случая распада семей, а год назад в то же время — 4,1, свидетельствуют данные Росстата. Так, можно сделать вывод, что граждане стали официально расставаться на 22% реже. Чаще всего в январе — июле этого года разводились жители Ленинградской (889 разводов на тысячу новых браков) и Сахалинской (878 разводов) областей, Ненецкого автономного округа (856), Карелии (813) и Белгородской области (779). Меньше всего семей распалось в Чечне (147 разводов на тысячу новых браков), Ингушетии (197), Тыве (251), Дагестане (278) и Северной Осетии (488).



По словам экспертов, на поддержку традиционных ценностей и сохранение браков сегодня направлена государственная политика по всей стране. Например, льготная ипотека для молодых семей. Одной из причин сокращения числа разводов может быть ухудшение экономической ситуации — вести совместное хозяйство выгоднее, говорят эксперты.

Среди причин, по которым можно отказаться от развода, россияне называют невозможность поделить общих детей (34%) и материальную зависимость одного из супругов (25%), показал опрос ВЦИОМа, проведенный летом этого года.