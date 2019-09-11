Промсвязьбанк планирует увеличить долю сопровождения контрактов по гособоронзаказу в стране с нынешних 50% до 70% в течение ближайшего года, сообщил председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков.

По его словам, целью является сопровождение Промсвязьбанком не менее 70% контрактов по гособоронзаказу. «Это в течение ближайшего года, я думаю, будет сделано. К концу 2020 года мы это сделаем», — пояснил Фрадков и отметил, что сейчас банк сопровождает 50% контрактов по гособоронзаказу в стране.