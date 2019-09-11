Локо-Банк снизил ставки по двум рублевым вкладам. Проценты по депозитам «Золотой доход» и «Добрые проценты» начисляются по периодам.

Так, по вкладу «Золотой доход» средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения на 1 100 дней составит 4,84% (вместо 4,95%), а на 200 дней — 6,25% (вместо 6,5%). Доходность депозита на 100 дней не изменилась и составляет 6% годовых. При досрочном расторжении договора по вкладу на 1 100 дней проценты за полные расчетные периоды сохраняются. Пополнение предусмотрено для срока 1 100 дней.

По депозиту «Добрые проценты» (на 400 дней) процентная ставка за полный срок размещения составит 7,3% годовых (ранее — 7,6%). Вклад можно пополнять. Также 0,035% от суммы депозита на день выплаты процентов перечисляются в адрес Благотворительного фонда Константина Хабенского.

Минимальная сумма вкладов — 50 тыс. рублей. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно.