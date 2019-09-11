Специалисты, наиболее востребованные в современном мире, должны обладать тремя, зачастую взаимоисключающими качествами — креативностью, системным мышлением и мастерством исполнения. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на открытой лекции в Новосибирске.

«Почему [подобных специалистов] так мало? Потому что у них должно быть три взаимоисключающих качества. Первое — это визионерство и креативность, и, как правило, у хороших креативщиков-визионеров не очень хорошо с системным мышлением, а это второе качество. И сочетание этих двух качеств достаточно редко. Но еще более редкое качество — это... мастерство исполнения», — сказал Греф, выступая перед студентами Новосибирского государственного университета.

По его словам, именно сочетание этих качеств создает «специалиста, за которым охотится рынок».