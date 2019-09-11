Пенсионный фонд России предусмотрел около 325 млрд рублей для возобновления индексации материнского капитала с 1 января 2020 года, заявил глава ПФР Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Что касается материнского капитала, он не индексировался, планируется индексация с 1 января следующего года. На эти цели будет израсходовано 325 миллиардов рублей», — сказал он.