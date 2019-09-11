Правительство готовит новый прогноз социально-экономического развития страны, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«В настоящий момент коллеги готовят прогноз, причем прогноз будет включать в себя два сценария. Один — оптимальный, второй — более сложный», — сказал глава Кабинета министров в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

«Если говорить об оптимальном сценарии, то речь идет именно о том, чтобы постепенно выходить на требуемые темпы [роста]», — отметил Медведев. «Эти темпы, даже если мы сейчас будем ориентироваться на то, что в следующем году наша экономика вырастет где-то на 2%, эти темпы все равно зависят от наших действий. Очевидно, что на их развитие, на возможности развития влияет и ситуация в мировой экономике», — указал Медведев.

Премьер-министр подчеркнул, что национальные цели необходимо выполнять, а темпы роста — повышать. «Вопрос в том, как и за счет чего. В настоящий момент те темпы, которые мы видим, действительно не соответствуют прогнозам, не соответствуют тому, к чему мы стремимся, но это не означает, что ничего нельзя сделать, для этого и раскручиваются все национальные проекты, для этого мы занимаемся изменениями нашей экономики», — отметил председатель правительства.

«В результате торговых войн, нынешнего противостояния между КНР и США, очевидно, что мировая экономика замедляется, падает спрос на энергоносители — для нас это чувствительно. Падает спрос на целый ряд других товаров, и поэтому мы должны будем принимать решение по корректировке темпов нашего развития, в том числе и принимая во внимание эти факторы», — сказал Медведев.

