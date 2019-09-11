В Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии Go Banking Awards.

В основу премии легло исследование, выпущенное агентством Go Mobile, по приложениям мобильного банкинга в 2019 году. На основе полученных данных был создан рейтинг банков по эффективности их работы с мобильной аудиторией.

В числе лидеров оказались наиболее инновационные финучреждения, которые выделяют мобильное приложение как основной канал работы с клиентами:

  • Работа с мобильной аудиторией:

Лидер общего рейтинга по результатам исследования: Сбербанк

Номинанты: Тинькофф Банк, Альфа-Банк, «Рокетбанк»

  • Быстрый старт (лучшее приложение, выпущенное в 2018 году):

Победитель: Газпромбанк

Номинанты: РНКБ, Почта Банк, банк «Зенит»

  • Продвижение (самая эффективная стратегия продвижения приложения):

Победитель: «Рокетбанк»

Номинанты: Сбербанк, Тинькофф Банк, банк «Русский Стандарт»

  • Usability (лучшая реализация базового функционала банковского приложения):

Победитель: банк «Открытие»

Номинанты: Тинькофф Банк, Альфа-Банк, Сбербанк

  • ASO (лучшая оптимизация страниц приложения в App Store и Google Play):

Победитель: Тинькофф Банк

Номинанты: ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк

Церемония награждения победителей прошла в лофте на набережной Тараса Шевченко — «Лофт Pulsar». На площадке выступили спикеры агентства мобильного маркетинга Go Mobile, финансового супермаркета Банки.ру, рекламной платформы myTarget и студии разработки SimbirSoft. Партнерами премии стали JTConsulting и аналитическая платформа myTracker.