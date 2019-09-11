В Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии Go Banking Awards.



В основу премии легло исследование, выпущенное агентством Go Mobile , по приложениям мобильного банкинга в 2019 году. На основе полученных данных был создан рейтинг банков по эффективности их работы с мобильной аудиторией.

В числе лидеров оказались наиболее инновационные финучреждения, которые выделяют мобильное приложение как основной канал работы с клиентами:



Работа с мобильной аудиторией:

Лидер общего рейтинга по результатам исследования: Сбербанк



Номинанты: Тинькофф Банк, Альфа-Банк, «Рокетбанк»



Быстрый старт (лучшее приложение, выпущенное в 2018 году):

Победитель: Газпромбанк



Номинанты: РНКБ, Почта Банк, банк «Зенит»



Продвижение (самая эффективная стратегия продвижения приложения):

Победитель: «Рокетбанк»



Номинанты: Сбербанк, Тинькофф Банк, банк «Русский Стандарт»

Usability (лучшая реализация базового функционала банковского приложения):

Победитель: банк «Открытие»



Номинанты: Тинькофф Банк, Альфа-Банк, Сбербанк



ASO (лучшая оптимизация страниц приложения в App Store и Google Play):

Победитель: Тинькофф Банк



Номинанты: ВТБ, Сбербанк, Альфа-Банк

Церемония награждения победителей прошла в лофте на набережной Тараса Шевченко — «Лофт Pulsar». На площадке выступили спикеры агентства мобильного маркетинга Go Mobile, финансового супермаркета Банки.ру, рекламной платформы myTarget и студии разработки SimbirSoft. Партнерами премии стали JTConsulting и аналитическая платформа myTracker.