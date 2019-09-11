Общая атмосфера отношений с иностранными инвесторами отравлена санкциями в отношении РФ, что приводит к взаимной потере прибыли. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».

«Общая атмосфера, если говорить об иностранных инвестициях, в значительной степени отравлена этими решениями (о введении антироссийских санкций. — Прим. ред.), причем мы обсуждаем это со всеми главами правительств, главами государств, когда встречаемся. Абсолютное большинство из них говорит: «Ну да, это все вредно», — сказал премьер-министр. — Я им всегда говорю одну простую вещь: «Вы знаете, эти все санкции — их вводили в отношении Советского Союза с десяток раз, ни разу Советский Союз своего поведения не изменил. Это абсолютно бесполезное дело в отношении любого государства, тем более крупного и сильного государства, такого, каким является наша страна. Но санкции всегда приводили к одному: все теряли деньги, причем не только страна, которая подверглась санкциям, но и те, кто эти санкции вводил».