Тверской районный суд Москвы продлил арест бывшего совладельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова до 12 декабря 2019 года, сообщили в пресс-службе суда.

«Ходатайство о продлении срока содержания под стражей удовлетворено. До 12 декабря», — отметили в суде.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность ареста до 12 сентября Мазурова по делу о хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка. Суд не согласился с доводами апелляционных жалоб адвокатов Мазурова, просивших изменить меру пресечения на любую иную, не связанную с лишением свободы.