Эксперты страховой компании «Согласие» назвали самые распространенные причины пожара в загородных домах.



«Самыми частыми причинами пожаров в загородных домах являются поджоги со стороны злоумышленников, неосторожное обращение с огнем, аварии электротехнического оборудования и электробытовых приборов. Еще одна достаточно распространенная причина пожаров — это эксплуатация печного отопления, а именно воздействие высоких температур от дымохода печи на сгораемые конструкции дома», — говорится в сообщении «Согласия».



По данным страховщиков, в большинстве случаев при пожарах дом выгорает практически полностью (за исключением фундамента), поэтому выплаты по риску «пожар» в страховании загородных домов одни из самых высоких. Пожары являются причиной 29,1% страховых случаев, отмечают аналитики.

В целом по России застраховано 17% домов и 8% квартир. Чаще всего о страховании своей недвижимости заботятся жители Костромской области и Республики Мордовии: в каждом из этих регионов уровень проникновения страхования составляет 28%. Наиболее низкий уровень проникновения страхования жилья (до 1%) в республиках Ингушетия и Дагестан, по 1% — в Республике Калмыкии, Сахалинской, Калининградской и Еврейской автономной областях, Кабардино-Балкарской Республике и Камчатском крае, заключили в «Согласии».