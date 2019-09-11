Внеочередное общее собрание акционеров банка «Зенит» приняло решение о присоединении «Девон-Кредита» и Липецккомбанка. В настоящее время идет внутренняя трансформация банков, юридическое слияние произойдет 15 ноября 2019 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.



В течение ближайших двух месяцев банк завершит интеграционные процессы и 15 ноября начнет работу по одной банковской лицензии, сказал председатель правления банка «Зенит» Олег Машталяр.

«В результате присоединения банков группы под единым брендом банк «Зенит» мы повысим эффективность управления и увеличим рентабельность бизнеса. Объединенная база трех банков превышает 450 тыс. физических лиц, 27 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. И это основа, с которой мы продолжим наращивать бизнес в регионах нашего присутствия», — отметил Машталяр.

В Татарстане и Чувашии объединенная структура банка «Зенит» будет насчитывать 22 офиса, в том числе в городах Альметьевск, Казань, Набережные Челны, Нижнекамск. Сеть офисов банка «Зенит» в результате интеграции увеличится на 14 подразделений в Липецкой и Белгородской областях.

«Клиенты смогут продолжить обслуживание в привычных офисах, им станет доступна оптимальная линейка продуктов и услуг, которая будет конкурировать с лучшими предложениями на рынке. Кроме того, процессы взаимодействия внутри банка после интеграции станут быстрее и качественнее, что скажется на уровне сервиса и удовлетворения клиентов от обслуживания в банке», — говорится в релизе банка.

Поэтапный процесс интеграции дочерних банков был запущен в сентябре 2018 года в рамках реализации трехлетней стратегии трансформации бизнеса банковской группы «Зенит». К середине 2020 года в объединенный банк, помимо «Девон-Кредита» и Липецккомбанка, также войдут Спиритбанк и сочинский банк «Зенит». Присоединение банков проходит с поддержкой ключевого акционера — одной из крупнейших российских нефтяных компаний ПАО «Татнефть».