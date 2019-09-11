Профицит федерального бюджета РФ за восемь месяцев года составил 2,56 трлн рублей, или 3,7% ВВП. Такие данные приводит Минфин, представивший на своем сайте предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь — август 2019 года.



По предварительной оценке, объем поступивших доходов составил 13,255 трлн рублей (65,7% исполнения). Согласно данным Минфина, нефтегазовые доходы за период достигли 4,8 трлн рублей, ненефтегазовые — 6,7 трлн.

Исполнение расходов за полугодие составило порядка 10,69 трлн рублей (58,5% исполнения).

По состоянию на 1 сентября 2019 года объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте равнялся 8,17 трлн рублей.

