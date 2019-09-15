Регионы, реализующие программы повышения финансовой грамотности населения, демонстрируют лучшую динамику показателей по сравнению с общероссийской. Об этом сообщает аналитический центр НАФИ со ссылкой на результаты исследований, проведенных в 2013, 2015 и 2019 годах в рамках совместного проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».



Согласно исследованию, во всех регионах проекта прослеживается положительная динамика индикаторов. Так, наблюдается рост доли опрошенных, верно понимающих соотношение «риск — доходность»: чем выше доходность, тем выше риск потери денег. В регионах-участниках рост составил 3 п. п. (до 69% с 2015 по 2019 год), а в пилотных регионах — 8 п. п. (до 72% с 2013 по 2019 год). По России в целом этот индикатор менялся незначительно (64% — в 2013-м, 65% — в 2015-м, 63% — в 2019-м).

В пилотных регионах наблюдается рост числа опрошенных, откладывающих некоторую сумму на непредвиденные расходы: рост составил 8 п. п. (до 38% с 2013 по 2019 год). В регионах-участниках этот показатель практически не изменился (+1 п. п. с 2015 по 2019 год). По России в целом в 2013 году доля давших такой ответ составляла 26%, в 2015 году она выросла до 33%, но в 2019-м сократилась до 24%.

В регионах проекта растет доля тех, кто перед оформлением кредитной услуги сравнивает условия в разных организациях. Так, в пилотных регионах доля выросла на 5 п. п. (до 74%), а в регионах-участниках — на 3 п. п. (до 63%). По России в целом этот показатель остается на уровне 59%.

В регионах проекта и по России в целом растет доля людей, знающих, куда обращаться, если их права в банке или страховой компании нарушены (Роспотребнадзор, ЦБ, судебные органы и др.). Наибольший рост наблюдается в пилотных регионах — 15 п. п. (до 47%). В регионах-участниках рост составил 4 п. п. (до 44%), по России в целом — 3 п. п.