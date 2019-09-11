Систему распознавания лиц для оплаты проезда тестируют в метрополитене Москвы без участия пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

Во вторник глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал журналистам, что в настоящее время в метро идут эксперименты по использованию системы распознавания лиц для оплаты проезда, в разработках участвуют ВТБ и Сбербанк. Ликсутов отметил, что пилотный проект входа в метро по системе распознавания лиц могут ввести в Москве к концу следующего года.

«Московский метрополитен совместно с ВТБ и Сбербанком проводит внутреннее тестирование возможности оплаты проезда с помощью биометрии. Пассажиры московского метро в тестировании не участвуют», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что о результатах тестирования говорить пока преждевременно: требуется значительное время для доработки.