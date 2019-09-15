Число трансакций клиентов ВТБ за рубежом в период с 1 июня по 31 августа 2019 года выросло на треть (до 6,1 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем трат увеличился до 23,5 млрд рублей. Такие данные представил ВТБ, проанализировав трансакционную активность розничных клиентов.



В целом в этом году число туристов, выбравших зарубежный отдых, выросло на 31%.



В тройку стран-лидеров с наибольшей трансакционной активностью вошли Италия, Испания и Турция. Пятерку зарубежных стран по объему трат традиционно возглавила Италия — этим летом клиенты ВТБ совершили там операции на 3,8 млрд рублей. Далее идут Испания (2,9 млрд рублей), Турция (1,9 млрд), Франция (1,8 млрд) и Германия (1,1 млрд).

«Новичком» топ-30 рейтинга наиболее популярных направлений отдыха стала Южная Корея, вытеснив из списка Люксембург. Средний чек по карточным трансакциям составил в этом году 4 тыс. рублей, лидером по данному показателю стала Италия (7,7 тыс. рублей).

Третий год подряд наибольшее число операций клиенты ВТБ совершают в Испании (более 658 тыс. трансакций, что на 28% больше, чем прошлым летом). В первую пятерку также вошли Белоруссия (651 тыс. трансакций), Турция (501 тыс.), Италия (496 тыс.) и США (366 тыс.).

Расходы российских туристов в период летних отпусков в топ-30 стран увеличились в супермаркетах на 20%, в ресторанах и барах — на 19%. На 26% вырос интерес к посещению театров, концертов и кино. Максимальное число трансакций в этих категориях, как обычно, было совершено в Испании и Италии.

А вот покупки в магазинах одежды и обуви увеличились всего на 5%. Такой же рост показал объем трат на аренду авто на 5%, при этом на заправках обороты увеличились сразу на 14%.