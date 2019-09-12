Конференция Infoday, организатором которой является бюро кредитных историй «Эквифакс», состоится 17 сентября 2019 года в Москве, в Центре международной торговли на Красной Пресне.



В ходе мероприятия будут затронуты такие темы, как новые тренды розничного кредитования в России, нововведения в регулировании рынка и требования к расчету ПДН, новые технологии в сфере управления рисками, предотвращения мошенничества.

В конференции примут участие представители Центрального банка Российской Федерации, руководители крупнейших российских финансовых институтов.

Эксперты БКИ «Эквифакс» расскажут о влиянии интернет-поведения на возможный дефолт клиента, а также о современных методиках оценки малых и средних предприятий; рассмотрят эффективность встречных проверок данных между БКИ и банками. Кроме того, на специально выделенных сессиях для страховых компаний эксперты обсудят проблемы и потребности рынка страховых историй, получат возможность познакомиться с новейшими разработками и тенденциями в данной сфере.

Конференция будет интересна руководителям и специалистам, ответственным за управление рисками, финансами, специалистам в области CRM и актуарно-финансового анализа.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.



По всем вопросам можно обращаться к организаторам конференции по телефону +7(495)668-65-55 или по электронной почте event@equifax.ru.