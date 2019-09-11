Людей в возрасте от 60 лет и старше в России проживает больше 32 млн, а в возрасте 30—39 лет — 24,4 млн, сообщает Росстат. С одной стороны, это связано с повышением качества медицины, а с другой стороны — с «удорожанием» рождения и воспитания детей, пояснил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.



Всего на начало 2019 года в России проживало 146,781 млн человек, из них 68,097 млн мужчин и 78,684 млн женщин. Детей в возрасте от 0 до 9 лет — свыше 18 млн, подростков от 10 до 19 лет — больше 14,7 млн, молодых людей от 20 до 29 лет — более 17,3 млн, 40-летних (40—49 лет) — почти 20,3 млн, подсчитал Росстат. Предпенсионеров от 50 до 59 лет в России живет 19,8 млн человек.

«Любая из развитых стран прошла переход, когда на место равновесия большой рождаемости и большой смертности (в этом случае население молодо) приходит равновесие малой рождаемости и малой смертности (то есть население стареет). Подобный переход — неизбежное следствие развития страны: улучшение медицины снижает смертность, а изменение стиля жизни и потребностей делает детей слишком «дорогим удовольствием», — объяснил Журавлев. Он добавил, что СССР прошел этот переход в 1960-е годы.

По словам Журавлева, в развитых странах у коренного населения ситуация похожая — так, во Франции людей старше 65 лет — 17% населения (в России 60-летних и старше — 22%). «Но демографические показатели Запада во многом определяются мигрантами из стран, где переход еще не произошел. И поэтому они молоды и у них много детей. А у коренного населения ситуация, скорее всего, хуже, чем в России», — пояснил директор института.

Журавлев отметил, что такое количество людей старшего возраста в России дает основную бюджетную нагрузку на здравоохранение и социальных работников. «В старости людей надо лечить и за ними надо ухаживать, в первичном звене здравоохранения, наверное, половина обращений — это старики. Но я бы предостерег от потребительского отношения к старости — желания оптимизировать расходы за счет стариков. У стариков важнейшая функция — они хранители традиций, устоев общества», — заключил эксперт.