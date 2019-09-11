• Доходы российских официантов, частично складывающиеся из чаевых, страдают из-за массового перехода на безналичный расчет. Чтобы удержать отток персонала, рестораторы разрабатывают технологические решения, позволяющие посетителям заведений перечислять вознаграждение с использованием банковских карт. В этот традиционно серый сегмент ресторанного бизнеса уже пытаются войти Сбербанк, банки «Русский Стандарт» и «Тинькофф».

• У снижения же реальных доходов граждан, как выяснилось, есть и позитивные последствия — по мнению экспертов, оно привело к укреплению института семьи в стране. В России официально распадался 621 брак на тысячу заключенных союзов в январе — июле 2019 года, в том же периоде 2018-го этот показатель был на 12% больше, зафиксировал Росстат. Одной из причин сокращения числа разводов может быть ухудшение экономической ситуации — вести совместное хозяйство выгоднее, говорят эксперты.

• Даже с учетом двух корректировок прогнозов, использованных для расчета показателей закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Минэкономразвития не удалось обеспечить их высокую точность.Такой вывод сделала Счетная палата в своем заключении на отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год. Между тем премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство готовит новый прогноз социально-экономического развития страны.

• Глава правительства также заявил, что считает необходимым навести порядок в сфере обращения с личными данными, а санкции против России приводят к взаимной потере прибыли. Затронул Медведев и поднятую им же летом тему возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, такой переход не будет использован для урезания зарплат. В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф назвал качества наиболее востребованных специалистов — это креативность, системное мышление и мастерство исполнения. Именно сочетание этих качеств создает «специалиста, за которым охотится рынок», отметил он.