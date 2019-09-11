В банке «Русский Стандарт» по сумме и количеству операций через Систему быстрых платежей (СБП) у клиентов лидируют переводы между своими счетами (me2me).



По данным статистики банка, на начальном этапе запуска сервиса в нем отмечалось большое количество мелких переводов — до 100 рублей. Таким образом клиенты тестировали новую услугу, проверяли скорость зачисления платежей, отсутствие комиссий со стороны банка и пр.

К концу августа заметно выросли чеки. Так, например, средняя сумма перевода по номеру телефона между разными клиентами, по данным банка «Русский Стандарт», составляет здесь 12 564 рубля. При этом средний чек me2me перевода (между своими счетами в разных банках) через СБП выше — 15 114 рублей.

Согласно статистике банка, доля me2me в общей сумме переводов, совершенных клиентами банка через СБП, составила 75% по сумме, а также 62% по количеству платежей. С их помощью клиент, к примеру, пополняет депозит или погашает кредит в одном банке, переводя средства из другого банка, где получает заработную плату.

Статистика показывает, что клиенты банка чаще всего через СБП отправляют деньги на счета и получают переводы из тех банков, которые еще не установили комиссии за пользование сервисом.

ЦБ напомнил о штрафах за неподключение к СБП По мнению регулятора, у участников рынка было достаточно времени.

Напомним, переводы посредством СБП осуществляются банком мгновенно между счетами физических лиц по номеру телефона. Клиенты могут круглосуточно переводить денежные средства в другие банки, также подключенные к СБП, и получать средства на свои счета, используя номер мобильного телефона. До 1 октября 2019 года все системно значимые банки должны подключиться к СБП, в противном случае ЦБ готов применять санкции в виде штрафов.