Бизнесмен Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре», оказался на втором месте по размеру состояния среди богатейших россиян с 22,2 млрд долларов. При этом за день его состояние выросло на 126 млн долларов, следует из данных счетчика Forbes Real Time , отражающего богатство долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.

В списке богатейших россиян Тимченко уступает только своему партнеру по «Новатэку» и «Сибуру» Леониду Михельсону, состояние которого составляет сейчас 26,2 млрд долларов, увеличившись за день на 133 млн.

На третьей строчке расположился совладелец «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов с 21,2 млрд, на четвертом — основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с 20,8 млрд. Замыкает пятерку лидеров основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, его состояние достигло 20,4 млрд долларов.

В апреле Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. Тогда на первом месте также находился Михельсон (24 млрд долларов), второе место занял Лисин (21,3 млрд), третье — Алекперов (20,7 млрд), четвертое — Мордашов (20,5 млрд), а Тимченко был на пятом месте — с 20,1 млрд долларов.