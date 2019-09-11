Глава Минкомсвязи России Константин Носков считает чрезмерно завышенными штрафы за отказ хранить персональные данные на территории РФ, предусмотренные законопроектом, принятым Госдумой в первом чтении. Об этом министр заявил в среду журналистам.



Госдума во вторник приняла в первом чтении внесенный группой депутатов законопроект, предусматривающий максимальный штраф в размере 18 млн рублей за невыполнение требований о хранении в РФ персональных данных россиян, а также дополнительные санкции для поисковых интернет-сервисов и владельцев мессенджеров.

Штраф за хранение личных данных россиян за рубежом может вырасти до 18 млн рублей Законодатели предлагают уточнить, что повторное неисполнение оператором требования, согласно которому он должен уведомить федеральные органы о запуске новых программ для приема и обработки данных, также повлечет за собой штрафы.

«Я считаю, что штрафы несопоставимо велики, сейчас предлагаемые. Нужно все это еще проработать и обсудить», — сказал Носков, отметив, что Минкомсвязь планирует сформулировать свою позицию по доработке принятого законопроекта. «Естественно, мы будем писать в правительство <...> проект правительственного отзыва. Он будет с пожеланиями еще поработать над законопроектом», — добавил он.