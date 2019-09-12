Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,12% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 813,73 пункта. Индекс РТС снизился на 0,09%, до отметки 1 353,43.

«Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги среды ростом. Рублевый индикатор приостановил повышение у сопротивления 2 820 пунктов, которое, вероятно, преодолеет уже утром четверга. Индекс РТС обновил максимум с конца июля, но остался ниже сопротивления 1 360 пунктов. Оба индикатора в целом сохраняют краткосрочную склонность к повышению и могут стремиться к обновлению локальных максимумов», — прокомментировала аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.