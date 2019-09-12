Банк «Русский Стандарт» снизил ставки по двум вкладам в рублях.

Доходность депозита «Русский Стандарт-20 лет!» составит 7% годовых (вместо 7,25%). Минимальная сумма при оформлении в офисе — 30 тыс. рублей, в интернет-банке — 10 тыс. рублей. Срок — 210 дней. Проценты выплачиваются в конце срока.

Вклад «Пенсионный!» открывается под 6,25—7% годовых (ранее — под 6,25—7,25%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — 181, 360 и 390 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Оба депозита можно пополнять.