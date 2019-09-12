Акибанк ввел вклад «Праздничный процент», приуроченный к 26-летию кредитной организации.

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок вклада составляет 186 дней и разделен на три периода начисления процентов: с первого по 62-й день — 8%, с 63-го по 124-й — 6,5%, с 125-го по 186-й — 5,5%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 6,67%.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов — в конце срока.