Общая сумма страховых премий, полученных страховщиками Московского региона за первое полугодие 2019-го, составила 404,5 млрд рублей. Она практически сохранилась на уровне аналогичного периода 2018-го (рост на 0,3 млрд рублей). Выплаты по договорам страхования увеличились на 16,3% до 143,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

«Показатели в основном объясняются сокращением премий в страховании жизни (кроме страхования жизни заемщиков), которое активно развивалось на протяжении нескольких предшествующих лет. Так, если в первом полугодии прошлого года поступления выросли на 44%, то в аналогичном периоде текущего года они снизились на 1,5% до 102,8 миллиарда рублей. При этом выплаты в данном сегменте увеличились практически в два раза до 28 миллиардов рублей. Это связано с окончанием срока действия среднесрочных договоров, заключенных на три — пять лет», — говорится в сообщении.

Взносы по страхованию от несчастных случаев и болезней выросли до 60,3 млрд рублей (рост на 32,5%).

По данным ГУ Банка России по ЦФО, ряд видов страхования продемонстрировали в Московском регионе отрицательную динамику: сократились поступления по добровольному медицинскому страхованию — до 60,9 млрд рублей (снижение на 13%), по каско — до 37,6 млрд рублей (снижение на 3%).