В Подмосковье задержаны участники группы, похитившие более 7 млн рублей при оформлении ипотечного кредита, сообщила глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

«Полицейскими установлено, что злоумышленники, в число которых входили сотрудники одного из банков, подыскали мужчину, ведущего асоциальный образ жизни, и предложили ему за небольшое вознаграждение обратиться в финансовое учреждение для оформления ипотеки на покупку квартиры в Москве. Правонарушители снабдили заемщика поддельными документами для проведения фиктивной сделки. После того как кредит был одобрен и денежные средства переведены, участники группы похитили 7,7 миллиона рублей из банковской ячейки», — сказала она.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Им может грозить лишение свободы до десяти лет.