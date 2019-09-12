Стоимость барреля нефти Brent в ходе торгов на Лондонской бирже 12 сентября опустилась ниже 60 долларов, свидетельствуют биржевые данные.



По данным на 16:11 мск, стоимость барреля Brent составляла 59,27 доллара.

В последний раз цена нефти опускалась ниже 60 долларов за баррель 6 сентября 2019 года.



Ранее министр энергетики РФ Александр Новак, выступая на закрытии Мирового нефтяного конгресса, заявил о достижении договоренности о том, что отдельные страны ОПЕК+ в сентябре — октябре начнут выполнять свои обязательства по сокращению добычи нефти в полном объеме, напоминает ТАСС. По словам министра, несмотря на то, что за восемь месяцев сделка выполнялась более чем на 100% (исполнение составило около 136%), некоторые страны не в полной мере исполняли свои обязательства.