Глава ВТБ Андрей Костин предложил перейти к аккуратному смягчению налоговой политики в отношении наиболее незащищенных слоев населения. Об этом он заявил 12 сентября, выступая на Московском финансовом форуме.



«Что касается налоговой сферы, вы знаете, мне кажется, мы можем при таком профиците перейти к аккуратному смягчению политики, но очень точечно. Вот, например, сейчас мы говорим о том, что растет собираемость налогов. <...> Одно из наших предложений, <...> чтобы было возможно снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, которое ФНС считает устойчивым. И у нас есть некоторые конкретные ниши, например, это может быть необлагаемый минимум дохода физических лиц, то есть решить проблему для самых незащищенных людей с <...> низкими доходами, освободить их от налогов», — сказал он.

По мнению Костина, в этом контексте можно также говорить о работе с социальными взносами для малого бизнеса.

«Или вторая тема, конечно, связанная с социальными взносами. Тоже тема очень болезненная, важная для малого бизнеса. И вот мне кажется, точечно выделить сферы — малый бизнес и наименее имущие слои населения — и пойти по этому пути, мне кажется, было бы правильно, без, наверное, глобального пересмотра каких-то вещей, которые достигнуты: НДС и так далее. Все, что уже сделано, должно работать и обеспечивать стабильность», — сказал Костин.

По мнению главы ВТБ, предлагаемые им меры не приведут к нестабильности и не вызовут негативного эффекта.