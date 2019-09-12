Чистая прибыль банка «Ренессанс Кредит» за шесть месяцев 2019 года составила 1,85 млрд рублей по МСФО, следует из релиза финучреждения.



Чистый процентный доход за отчетный период — 10,3 млрд рублей, операционный доход — 7,9 млрд.



«Объем кредитов, предоставленных частным лицам в первом полугодии 2019 года, составил 70,2 миллиарда рублей. Чистый кредитный портфель за шесть месяцев увеличился до 134,4 миллиарда рублей. При этом кредиты наличными формируют 71,7% портфеля, целевые займы — 18,7%, кредитные карты — 9,5%. По итогам первого полугодия 2019 года доля кредитов, просроченных более 90 дней (NPL), в розничном портфеле составила 5,0%», — отмечается в сообщении.



Основным источником фондирования для банка «Ренессанс Кредит» остаются средства клиентов, объем которых по итогам шести месяцев 2019-го составил 126,8 млрд рублей.

Собственный капитал банка к концу первого полугодия достиг 28,9 млрд рублей. Ключевые показатели эффективности деятельности за отчетный период: рентабельность капитала (ROAE) — 13,3%, рентабельность активов (ROAA) — 2,3%.