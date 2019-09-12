Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,61% и составил 2 799,99 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,47% до отметки 1 361,05.

Бумаги Сбербанка подешевели на 0,23%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,94%, «Газпрома» — на 1,08%, Мосбиржи — на 0,75%. Акции «АЛРОСы» подорожали на 1,34%.

Российские биржи в четверг ведут себя неоднозначно, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Индекс РТС укрепляется в ответ на поведение рубля и поднимается к 1 363 пунктам. Зато индекс Мосбиржи не в силах расти по причине того же укрепления рубля. Здесь индикатор сполз к 2 805 пунктам, следующая цель — 2 800, под которой есть поддержка на уровне 2 775 пунктов», — комментирует эксперт.