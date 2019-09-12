Число клиентов, которым российские банки отказали в открытии счетов, сократилось в два раза, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский на форуме Ассоциации банков России «Банки России — XXI век».

«По нашим данным, на 30% сократилось количество клиентов, в отношении которых кредитные организации реализуют полномочия по отказу в проведении операций, — рассказал Ясинский. — И второй момент — практически в два раза сократилось количество случаев, когда кредитные организации принимают решение об отказе в заключении с клиентом договора банковского счета, банковского вклада».

По словам директора департамента ЦБ, планируется актуализировать перечень критериев сомнительных финансовых операций, на основании которого клиентам отказывают в банковском обслуживании в рамках антиотмывочного законодательства.

«Момент, связанный с необходимостью актуализации и оптимизации перечня критериев сомнительных операций, что зачастую и выступает в качестве основания для реализации [банками] полномочий по отказам [в обслуживании клиентов]. Мы с коллегами планируем эту работу завершить в идеале до конца года. И, я думаю, это будет еще один позитивный шаг для того, чтобы существующую остроту проблемы [с отказами добросовестным клиентам] снять», — отметил Ясинский.

Он подчеркнул, что проблема необоснованных отказов добросовестным клиентам «находится в зоне внимания регулятора, и регулятор делает все необходимое для того, чтобы остроту этой проблемы снять».

При этом по результатам опроса, проведенного Ассоциацией банков России, более 40% банков жалуются на отсутствие систематизированных рекомендаций для отказа клиентам проводить операции в соответствии с антиотмывочным законодательством.