Правительство обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта, инициатором которой стал «ВЭБ.РФ», сообщает «Коммерсант» . Госкорпорация рассчитывает получить под нее средства ФНБ на сумму около 2,1 трлн рублей.

На старте речь идет о десяти пилотных проектах с привлечением частных инвесторов в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Саратове, Твери, Воронеже, Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Казани. Общий объем инвестиций в них составит 340 млрд рублей, из них 196 млрд рублей пойдут на обновление подвижного состава (5,9 тыс. автобусов, 1,5 тыс. трамвайных вагонов, 1,3 тыс. троллейбусов), 112 млрд рублей — на реконструкцию инфраструктуры.

В ВЭБе предложили тратить деньги ФНБ на развитие транспорта ВЭБ выбрал 100 крупных российских городов, в которых будет заниматься развитием городской среды.

Предполагается, что 15% финансирования обеспечат частные инвестиции, 25% — капитальный грант, 60% — заемные средства. Среди необходимых условий называются льготный лизинг или банковское кредитование со ставкой не более 6% сроком на 15—25 лет, софинансирование из федерального бюджета 75% капитального гранта на инфраструктуру и около 5 млрд рублей платы концедента ежегодно.

После реализации пилотных проектов в концепции заложено масштабирование программы еще на 40 городов (в 2020—2024 годах), на все 50 агломераций потребуется 707 млрд рублей инвестиций. Помимо автобусов в 15 городах будут закуплены электробусы (1,9 тыс. штук). Масштабирование проекта на всю страну может обойтись в 2,1 трлн рублей, говорится в проекте.

В проекте указано, что в регионах предполагается ввести госрегулирование тарифов, а обновление парка организовать через создание крупных транспортных операторов. Для электрического транспорта, в первую очередь трамваев, предлагается создавать концессии. Если программа будет одобрена, средства получат, во-первых, те же операторы, а во-вторых, поставщики техники.