Стоимость зарубежных венчурных сделок с участием российского капитала в первом полугодии 2019-го выросла вдвое: 860,4 млн долларов против 418,1 млн долларов в первом полугодии 2018 года. Более чем вдвое выросла и средняя стоимость сделки с иностранными стартапами, в которых участвуют российские инвесторы: с 11 млн до 23,9 млн долларов; инвестиции в зарубежные компании превысили инвестиции на российском рынке в 3,5 раза, сумма сделок на внутреннем рынке достигла 248,1 млн долларов, говорится в исследовании MoneyTree, Российской венчурной компании (РВК) и PwC, сообщают «Ведомости» .

По мнению экспертов, рост общей суммы свидетельствует, что российские инвесторы все глубже интегрируются в мировую венчурную экосистему, что им доступны все более перспективные проекты, иностранные сделки обеспечивают российским корпорациям доступ к перспективным проектам и технологиям. Также резкий рост зарубежных сделок мог произойти либо за счет некорректного отнесения игроков к российским инвесторам, либо за счет отдельных крупных сделок, например, MoneyTree учитывает сделки DST Global Юрия Мильнера, а он глобальный инвестор, а не российский.

Инвестиции на внутреннем рынке тоже растут: по данным исследования, в первом полугодии — почти втрое по сравнению с первым полугодием 2018-го, тогда рынок вырос на 78%, хотя количество сделок сократилось.