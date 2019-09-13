Регулирование рабочего процесса, так же как и его продолжительность, относится к Трудовому кодексу, сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

В среду в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что поручил отменить нормативные документы советских времен. Чуйченко тогда же уточнил, что речь идет более чем о 220 тыс. документов, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

По его словам, отмена устаревших нормативных актов времен СССР ничего не изменит.

«Даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не вправе этого делать — у нас нет компетенции», — сказал Чуйченко.