Банковские счета народного артиста России Филиппа Киркорова не были заблокированы. Об этом сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщило со ссылкой на Федеральную налоговую службу России, что счета артиста в Сбербанке и СДМ-Банке заблокированы.

«Информация недостоверная. Счета не заблокированы», — ответила на соответствующий вопрос представитель Киркорова.