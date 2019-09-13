Экономика России не будет расти, пока не произойдут перемены в правоохранительной системе. Об этом заявил в пятницу председатель правления Роснано Анатолий Чубайс на Московском финансовом форуме, передает корреспондент РБК.

Он сравнил управление государством с вождением автомобиля. Педаль газа в управлении страной — это, по словам Чубайса, экономика. Педаль тормоза — правоохранительная система.

«Мы сегодня ухитрились на обе педали нажать так, что кости трещат. Блестящая, лучшая за 28 лет бюджетная политика, блестящая кредитно-финансовая политика, фантастические параметры, начиная от долга к ВВП и кончая уровнем инфляции! Мечтать о таком невозможно было в наше время. Результат — 1,1—1,2% роста. Называя вещи своими именами, роста нет», — сказал Чубайс.

Он объяснил это тем, что в России «нажали на обе педали», а так автомобиль не поедет.

Для того чтобы произошло движение вперед, Чубайс считает необходимым «что-то делать с педалью, которая называется правоохранительной системой». Он также процитировал главу Сбербанка Германа Грефа, подчеркнув, что «сегодня нет экономических рецептов для решения экономических проблем».