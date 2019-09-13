Внедрение показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика может иметь негативные последствия на короткой дистанции, заявил глава ВТБ Андрей Костин на Международном банковском форуме в Сочи.

Костин отметил, что «мы не критикуем» решение ЦБ о внедрении показателя долговой нагрузки с 1 октября 2019 года и в целом ВТБ его поддерживает.

«Считаю, что превентивные меры в общем-то правильны могут быть. Они могут иметь некие негативные последствия на короткой дистанции, но в целом, может быть, стоило этот сектор несколько охладить», — сказал глава ВТБ. По его словам, принимать какие-то еще «драконовские» меры пока преждевременно.

Напомним, с октября банки также должны будут рассчитывать предельную долговую нагрузку заемщиков (ПДН). По кредитам гражданам с высокой ПДН устанавливаются дополнительные надбавки к коэффициентам.



Меры, принимаемые ЦБ, позволили немного сократить темпы прироста потребкредитования: с 1 мая по 1 августа он снизился с 25,3% до 24,5%. Однако Банк России отметил, что долговая нагрузка на население продолжает расти при стагнирующих доходах, и допустил более жесткие меры. Среди вариантов регулятор назвал прямое количественное ограничение выдачи отдельных кредитов при превышении определенного уровня ПДН или запрет необеспеченных потребительских кредитов сроком свыше пяти лет.