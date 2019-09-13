Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) снизил ставки по потребительским кредитам, говорится в сообщении кредитной организации.

Новые и действующие клиенты УБРиР с 13 сентября могут получить заемные деньги по кредиту «Открытый» по ставке от 9,5% годовых. Срок кредитования составляет три, пять или семь лет. Максимальная сумма займа — 3 млн рублей.

Для оформления кредита «Открытый» достаточно предоставить паспорт. Также решение банка можно получить, заполнив заявку на сайте УБРиР, в мобильном или интернет-банке.