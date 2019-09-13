Бизнес-конференция «День Бренда — 2019» , посвященная актуальным вопросам в сфере маркетинга и рекламы, пройдет 8 октября в московском Цифровом деловом пространстве.



На мероприятии эксперты и участники рынка обсудят замедление роста российского рекламного рынка и выскажут свое мнение о том, что делать индустрии, чтобы совершить качественный рывок, какие для этого имеются возможности, какую роль в этом сыграют технологии и управленческие решения.

Программа мероприятия:

Открывающая сессия | Стагнация как рывок?

Открывающая «День Бренда» сессия даст старт обсуждению проблемы трансформации бизнес-процессов, происходящих во всех сферах современного маркетинга и оказывающих значительное влияние на развитие экономики рекламной отрасли. Представители «Русбренда», НРА, Mediascope и крупнейших компаний-рекламодателей также рассмотрят вопрос, сможет ли индустрия использовать замедление темпов роста как отправную точку или драйвер качественных изменений.

Бенчмарки и агенты влияния — 2019

На секции маркетологи и ведущие специалисты в области рекламы представят кейсы, посвященные технологическим, креативным и продуктовым решениям, представят аналитику и тренды в сегменте российских маркетинговых коммуникаций и построения брендов.

Advertising Discussions Day

Маркетологи и представители агентской отрасли обсудят актуальные вопросы, связанные с развитием и эффективностью маркетинга и рекламы.

Brand & Advertising Day

Секция с докладами об эффективности и технологичности маркетинговых коммуникаций от маркетологов и представителей крупнейших игроков агентской отрасли.

Мероприятие является закрытым, каждая заявка на участие рассматривается модератором отдельно. Преимущественное право посетить мероприятие имеют представители компаний — членов Ассоциации «Русбренд», а также топ-менеджеры и представители маркетинга компаний-рекламодателей.

Подробности — на сайте конференции.

Место проведения: Москва, ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство (ЦДП).

