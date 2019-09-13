Бизнес-конференция «День Бренда — 2019», посвященная актуальным вопросам в сфере маркетинга и рекламы, пройдет 8 октября в московском Цифровом деловом пространстве.
На мероприятии эксперты и участники рынка обсудят замедление роста российского рекламного рынка и выскажут свое мнение о том, что делать индустрии, чтобы совершить качественный рывок, какие для этого имеются возможности, какую роль в этом сыграют технологии и управленческие решения.
Программа мероприятия:
- Открывающая сессия | Стагнация как рывок?
Открывающая «День Бренда» сессия даст старт обсуждению проблемы трансформации бизнес-процессов, происходящих во всех сферах современного маркетинга и оказывающих значительное влияние на развитие экономики рекламной отрасли. Представители «Русбренда», НРА, Mediascope и крупнейших компаний-рекламодателей также рассмотрят вопрос, сможет ли индустрия использовать замедление темпов роста как отправную точку или драйвер качественных изменений.
- Бенчмарки и агенты влияния — 2019
На секции маркетологи и ведущие специалисты в области рекламы представят кейсы, посвященные технологическим, креативным и продуктовым решениям, представят аналитику и тренды в сегменте российских маркетинговых коммуникаций и построения брендов.
- Advertising Discussions Day
Маркетологи и представители агентской отрасли обсудят актуальные вопросы, связанные с развитием и эффективностью маркетинга и рекламы.
- Brand & Advertising Day
Секция с докладами об эффективности и технологичности маркетинговых коммуникаций от маркетологов и представителей крупнейших игроков агентской отрасли.
Мероприятие является закрытым, каждая заявка на участие рассматривается модератором отдельно. Преимущественное право посетить мероприятие имеют представители компаний — членов Ассоциации «Русбренд», а также топ-менеджеры и представители маркетинга компаний-рекламодателей.
Подробности — на сайте конференции.
Место проведения: Москва, ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство (ЦДП).