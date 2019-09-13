Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу Международного инвестиционного банка (МИБ) со «стабильного» на «позитивный», подтвердило рейтинг на уровне «ВВВ+», следует из релиза агентства.

«Пересмотр прогноза по долгосрочному РДЭ МИБа на «позитивный» отражает ожидания Fitch, что бизнес-профиль банка и операционная среда продолжат улучшаться. Совет управляющих банка одобрил перемещение головного офиса из Москвы в Будапешт в декабре 2018 года. Кроме того, было одобрено увеличение оплаченного капитала на 200 млн евро, что будет поддерживать масштабные цели банка по увеличению кредитования в период до 2022 года. Перенос головного офиса в Будапешт был осуществлен в первом полугодии 2019 года во многом благодаря операционной поддержке со стороны властей Венгрии», — отмечается в сообщении.

Оценка финансовой устойчивости МИБа «a» учитывает оценку капитализации банка как «отличной» и риск-профиля как «умеренного». Отношение капитала к активам и гарантиям на уровне 29,7% на конец первого полугодия 2019-го оставалось существенно выше порогового уровня, установленного Fitch на уровне 25% для оценки капитализации как «отличной», в течение последних лет, уточняют аналитики.



Россия остается крупнейшим и наиболее влиятельным акционером МИБа с учетом ее доли в капитале банка (на конец первого полугодия 2019 года: 47,6% оплаченного капитала). При этом на акционеров из ЕС на сегодня приходится свыше 50% оплаченного капитала банка и прав голоса, а доля Венгрии увеличилась до 15% от суммарного объема по состоянию на сентябрь 2019-го с 9%, когда Венгрия возобновила свое членство в организации в 2014 году, заключили в Fitch.

