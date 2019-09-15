Каждый десятый сотрудник, отпрашиваясь с работы, предпочитает скрывать истинную причину своего отсутствия. К такому выводу пришли социологи сервиса по поиску работы SuperJob, опросив сотрудников российских компаний из всех округов страны.

Самой частой причиной отпроситься с работы является поход к врачу (20%). Для решения вопросов, связанных с детьми, будь то посещение утренника в детсаду, родительское собрание или выпускной, отпрашивался каждый десятый сотрудник.

По семейным обстоятельствам отпрашивались 5%. Столько же респондентов покидали рабочее место, чтобы решить вопросы с оформлением документов: получением загранпаспорта, подачей налоговой декларации, оформлением сделок с недвижимостью. 3% опрошенных в последний раз отпрашивались с работы на похороны близких.

Личные обстоятельства, учеба, бытовые вопросы, недомогание, помощь родственникам, а также вопросы, связанные с автомобилем, — такие причины назвали по 2% сотрудников. Среди других причин покинуть работу россияне указывали участие в соревнованиях, запись в салон красоты, билеты на матч или концерт, повестку в военкомат (8%).

13% сотрудников не отпрашиваются с работы, выстраивая свое расписание так, чтобы решать проблемы в нерабочее время.

По результатам опроса Superjob, большинство работников отечественных компаний, которым приходилось отпрашиваться с работы, предпочитают честно озвучивать причину своего отсутствия (85%). 10% скрывают истинную причину. Судя по комментариям респондентов, за ложью могут скрываться и слишком личные вопросы, и опасения, что настоящая причина покажется работодателю несущественной. Среди прочих причин обманщики называли и собеседования с новым работодателем.