Лондонская фондовая биржа (LSE) отвергла предложение Гонконгской фондовой биржи (HKEX) о слиянии за 36,5 млрд долларов, говорится в сообщении LSE.

«Совет директоров испытывает обеспокоенность по поводу ключевых аспектов поступившего предложения: стратегии, результатов, формы оплаты сделки и стоимости. Соответственно, совет единогласно отвергает предложение и, учитывая его фундаментальные недостатки, не видит смысла в дальнейших контактах по этому вопросу», — отмечается в релизе.

LSEG сообщил о предложении биржи Гонконга о слиянии в среду, 11 сентября. Стоимость сделки оценивалась в 29,6 млрд фунтов стерлингов (36,5 млрд долларов), а акции LSEG, соответственно, оценивались в предложении в 83,61 фунта, или 20,45 фунта денежными средствами и 2,495 новой выпущенной акции HKEX.

Гонконгская фондовая биржа предложила 36,6 млрд долларов за слияние с биржей Лондона Если слияние состоится, оно станет второй подобной сделкой для оператора Гонконгской фондовой биржи с 2012 года.

Совет выразил опасения по поводу того, что три четверти оплаты в предложении приходится на акции HKEX. По сути это означает неопределенность цены, что менее привлекательно для акционеров, объясняется в сообщении. Текущая ситуация в Гонконге также усиливает связанную с этим неопределенность, отметил совет LSEG.

Предложение HKEX также не соответствует стратегическим целям LSEG, сделка может оказаться труднодостижимой по ряду причин, связанных с одобрениями регуляторов, и кроме того, совет считает стоимость предложения недостаточной. Лондонская биржа вместе с этим выразила приверженность сделке о покупке Refinitiv Holdings за 27 млрд долларов, завершение сделки ожидается во второй половине 2020 года.