ВТБ совместно с платежными системами Visa, Mastercard и «Мир» реализовал мгновенное пополнение брокерского счета, открытого в «ВТБ Мои Инвестиции», с карты любого банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Максимальная комиссия за операцию составляет 0,4% от общей суммы. За пополнение с карт ВТБ комиссия не взимается.

«Моментальное пополнение счета сделало процесс инвестирования через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции» еще удобнее. Теперь пользователь может скачать его, открыть брокерский счет, пополнить его и приступить к сделкам на рынках капитала всего за несколько минут», — говорится в релизе.

Платформа «ВТБ Мои Инвестиции» запущена в эксплуатацию летом 2018 года. Пользователь может видеть финансовый результат каждой операции и всего портфеля, а также отслеживать изменения котировок биржевых инструментов в режиме реального времени.