За первое полугодие 2019 года россияне заключили почти 23 млн договоров страхования имущества физлиц (ИФЛ) — на 14% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Более половины договоров страхования ИФЛ оформили жители Московского региона. В топ-5 регионов по количеству заключенных договоров вошли также Санкт-Петербург и Ленобласть, Татарстан, Свердловская область и Краснодарский край, подсчитали в «Сбербанк страховании».



«По оценке «Сбербанк страхования», количество договоров страхования имущества физлиц продолжит расти и, возможно, даже с более высокой динамикой, чем по итогам первого полугодия 2019 года. В наибольшей степени спрос россиян на этот вид страхования в ближайшее время будут стимулировать поэтапное вступление в силу норм закона о страховании от чрезвычайных ситуаций и разъяснительная работа страховщиков и властей регионов для популяризации этого закона», — отмечает руководитель управления по страхованию недвижимости СК «Сбербанк страхование» Валерия Юрова.

Первое место по количеству заключенных договоров страхования ИФЛ с огромным отрывом от других занял Московский регион (Москва и Московская область). Здесь заключено почти 12,7 млн договоров страхования, или 56% от общего количества. Далее следуют Санкт-Петербург и Ленобласть (630,4 тыс. договоров, 2,8%), Татарстан (489,9 тыс., 2,2%), Свердловская область (446,8 тыс., 2%) и Краснодарский край (358,4 тыс., 1,6%).

Количество заключенных договоров страхования коррелирует с численностью населения в том или ином регионе. «При оценке охвата россиян страхованием имущества можно принять за основу соотношение количества заключенных договоров к численности трудоспособного населения. В целом по России — без учета Московского региона — договор страхования имущества в первом полугодии заключило только 14% трудоспособных россиян. А с учетом того что у одного трудоспособного человека может быть более одного заключенного договора, этот показатель будет существенно скорректирован в меньшую сторону», — отмечает Валерия Юрова.

По данным Банка России, в январе — июне 2019 года страховщики произвели гражданам более 93 тыс. выплат по страховым случаям с имуществом граждан. Совокупные выплаты по этим событиям превысили 4,1 млрд рублей. Средняя выплата по одному страховому случаю составила 44,4 тыс. рублей и выросла за год на 32%. Сборы по страхованию ИФЛ увеличились на 9% до 30,9 млрд рублей.

