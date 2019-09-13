«Яндекс» встраивает в свои сервисы приложение для самозанятых, сообщил сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож на Московском финансовом форуме.



«Мы собираемся дальше встраивать эти решения в свои сервисы. Сейчас с сентября мы встроили и начинаем сотрудничать со всеми авторами «Дзена». В «Яндекс.Дзене» десятки тысяч людей, которые пишут свои заметки и получают за это рекламу. Они хотят стать самозанятыми, мы предоставим им с сентября эту возможность в приложении», — сказал Волож.

Новый налоговый режим — так называемый налог на профессиональный доход — в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тыс. рублей в месяц и без наемных работников в указанных регионах могут установить на свой смартфон приложение «Мой налог» и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% — с компаниями.



В марте ФНС разработала открытый API (application programming interface, программный интерфейс приложения) для взаимодействия с банками и операторами электронных площадок. С помощью открытого API они могут интегрировать функционал приложения «Мой налог» в свои программные продукты и сервисы, а это еще больше упростит уплату НПД.