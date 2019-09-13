• Радикальное торможение роста потребкредитов, на которое рассчитывает Минэкономразвития, может негативно сказаться на экономике, предупреждают эксперты. Ведомство подготовило и внесло в Кабмин план дополнительных мер для ускорения роста экономики. МЭР настаивает на необходимости ограничить рост необеспеченного потребкредитования, который превышает 20%, значительно опережая рост зарплат. По прогнозу ЦБ, потребкредитование должно замедлиться до 10% в следующем году, МЭР рассчитывает на 4—5%. Если рост потребкредитования замедлится более радикально, чем до 10%, домохозяйства будут вынуждены сократить потребление и эффект на экономический рост может быть негативным, говорят аналитики.

• Глава Сбербанка Герман Греф назвал ключевую проблему российской экономики со времен Александра Второго. По словам банкира, власти пытаются использовать устаревшую советскую систему управления, чтобы решать сложные современные проблемы, но «это не полетит», отметил Греф. Он также добавил, что две главные проблемы в жизни возникают из-за денег. Применительно к развитию экономики вопрос наличия или отсутствия денег, как считает банкир, не имеет значения. По мнению Грефа, в России нужны чиновники «другого качества».



• В Госдуме предложили главе Центробанка Эльвире Набиуллиной не признавать подозрительными банковские операции между физлицами, если они платят налог на доход физических лиц (НДФЛ) или налог на профессиональный доход. Для решения проблемы, в частности, предлагается внести изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и увеличить максимальную сумму операции с 600 тыс. до 1 млн рублей.



• Переводы денег между клиентами разных банков по реквизитам стали в разы быстрее, рассказали в банках из топ-30. Если раньше они могли идти по 10 часов, то теперь перечислить средства можно за 10 минут. Сокращение времени связано с технологической перестройкой платежной системы Банка России в июле 2018-го, отмечают эксперты. По их словам, если переводить крупную сумму денег, то выгоднее потратить время и заполнить платежное поручение. Если сумма небольшая, то быстрее и выгоднее перевести по номеру телефона. Платежи по реквизитам будут планомерно вытесняться быстрыми, но полностью не исчезнут, говорят аналитики.